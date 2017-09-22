بالفيديو.. أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعا في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وتعرض رئيس الباطن ناصر الهويدي للطرد من حكم المباراة في الدقيقة 41.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم: “محمد العويس، سعيد المولد، معتز هوساوي، أبوابونا، منصور الحربي، كلاوديمير، وليد باخشوين، حسين المقهوي، فيتفا، ليوناردو، عمر السومة”.

فيما جاءت تشكيلة الباطن: “مزيد فريح، المطيري، مهنا العنزي، أديسون، جوناثان، ماجد كنبه، مسرحي، الجوعي، فالدو الهينهو، لويس، جورجي سيلفا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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