بالفيديو.. إيرانيون غاضبون يقتحمون منزل ممثل المرشد

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول هجوم جموع من الإيرانيين الغاضبين على منزل رجل الدين حسن أبوترابي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني وخطيب الجمعة بمدينة بروجرد، وسط إيران.

وأفادت مواقع إيرانية من بينها موقع “إيران خبر”، أن سبب الهجوم هو تورط أبو ترابي بقضايا فساد مالي ونهب أموال المواطنين، حيث تستمر المظاهرات والتجمعات في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية منذ أشهر ضد مؤسسات مالية مرتبطة بالحكومة وأخرى بالحرس الثوري نهبت أموال مواطنين، كانوا قد أودعوها لغرض الحصول على فوائد، لكن هذه المؤسسات أعلنت إفلاسها وإغلاقها وعدم قدرتها على استرجاع الأموال لأصحابها.

ويظهر الفيديو اشتباكات بالأيدي والآلات الحادة بين المحتجين وأفراد حماية ممثل المرشد الإيراني وتحطيم مكتبه، وسط تعالي هتافات الناس ضد أبو ترابي.

وربط ناشطون إيرانيون هذه الحادثة بظاهرة ازدياد الهجوم على الرجال الدين من قبل مواطنين مستاءين من دورهم في الفساد والهيمنة على السلطة والثروة والوظائف والفرص، على حساب الفئات المهمشة في البلاد.

وكان شاب غاضب هاجم في يوليو الماضي، رجل دين ووجه له عدة طعنات بالسكين هاتفاً أنه يفعل ذلك من أجل “الأمر بالمعروف” و”تخليص الناس من ظلم الملالي”، وذلك في إحدى محطات مترو طهران، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلاً على الفور.







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