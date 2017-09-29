بالفيديو .. التحالف يعرض تسجيلات لاستهداف الميليشيات على الحدود السعودية

المواطن ـ الرياض

عرضت القيادة المشتركة للتحالف العربي تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للسعودية، مشيرة إلى أن أهداف القصف شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.

عمليات التحالف استهدفت محاولات تسلل وتجهيزات عسكرية لمهاجمة القرى والمدن السعودية على الحدود، نفذتها الوحدات الدفاعية للقوات المشتركة من داخل الأراضي السعودية وفقاً لـ “العربية”.

أحد التسجيلات يوضح لحظات متابعة لإحدى الطائرات بدون طيار لعملية كمين نفذتها القوات السعودية ضد عناصر متسللة للحدود انتهت بالقضاء عليهم.

المصادر تشير إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى للميليشيات على الحدود، وتدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.







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