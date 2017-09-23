بالفيديو.. الصمعاني: التكاتف بين القيادة والشعب الحصن الحصين ضد أي دعوات لنشر الفرقة والتحزب

المواطن - الرياض

أكد وزير العدل، د. وليد الصمعاني، أنه في هذه المناسبة، اليوم الوطني للمملكة 87، لابد من استذكار نعمة الله تعالى على هذه البلاد المباركة التي قامت على تحكيم شرع الله ورعاية مصالح المسلمين وإقامة شعائر الإسلام والمحافظة على قيمه، وهو ما تعهده قادة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- إلى عهدنا الحاضر عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله).

وأضاف الصمعاني، في حوار مع قناة MBC بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أن هذا النهج الذي سارت عليه المملكة هو النهج الذي نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهو ما جعل المملكة العربية السعودية ترفل بنعمٍ تترى، ومن ضمنها نعمة الأمن والاستقرار والتكاتف بين القيادة والشعب، وهو الحصن الحصين بعد توفيق الله تعالى ضد أي دعوات مغرضة لنشر الفرقة والخلاف والفتنة والتحزب، نسأل الله تعالى أن يحفظ على وطنه أمنه واستقراره، وأن يحمي المملكة من كل شر.

وتناول اللقاء الحديث حول اليوم الوطني 87، ورؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020، كما تطرق إلى افتتاح المحاكم التجارية ودورها، والتطوير في قضاء التنفيذ، والتحول الرقمي في المرفق العدلي، ومبادرة قيم لقياس رضا المستفيدين.







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