بالفيديو.. الفراج عن قيادة المرأة: يوم تاريخي.. وهؤلاء خسروا

المواطن - الرياض

أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بالقرار السامي الصادر بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، اعتباراً من العاشر من شوال 1439هـ المقبل

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: «يوم تاريخي المرأة تقود في كل دول العالم الإسلامي، قرار تاريخي وبلدنا ستتغير للأفضل، قد يكون بعض الأفراد له بعض التحفظات».

وأضاف الفراج: «نحن جزءً من العالم الإسلامي، ويحق للمرأة القيادة وفقاً للضوابط الشرعية والاجتماعية، البعض يملك القدرة على توفير سائق خاص لأهله، ولكن البعض يعلم الله بأحوالهم».

وأكمل وليد الفراج: «أكثر من سيغضبهم قرار قيادة المرأة للسيارة هم المستفيدين من نقل النساء في سيارات النقل العام، هذه الشركات ستنهار عقب صدور القرار».

يذكر أنَّ الأمر السامي الذي صدر أمس الثلاثاء، أكّد أنَّ ما رآه غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، موضحًا أن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة، في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

يبدأ تنفيذ القرار الملكي، في العاشر من شوال 1439هـ المقبل، بما يمكن الأسرة السعودية من الاستغناء عن السائق الأجنبي، ويوفّر ملايين الريالات التي تنفق على الرواتب والاستقدام لهذه الشريحة من العمالة سنويًّا، والذين يقارب عددهم الـ800 ألف سائق أجنبي.







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