بالفيديو.. القحطاني: خيال المآتة تميم لا يستطيع تحمّل مقاطعة الكبار

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اعترف بتأثير المقاطعة على نظامه، وذلك من خلال طلبه من الرئيس الأميركي التوسط لحل الأزمة القطرية.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “خيال المآته تميم يطلب من الرئيس الأميريكي وساطته لحل الأزمة القطرية ويقول إنه مستعد للحوار”.

وأضاف القحطاني: “بهذا يعترف تميم أنه لا يستطيع تحمل مقاطعة الكبار”، في إشارة إلى تضرر الدوحة اقتصادياً من مقاطعة الدول الأربع لها”.

وقطعت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قبل أشهر، علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب وعلاقتها المشبوهة مع إيران.

#خيال_المآته تميم يطلب من الرئيس الأمريكي وساطته لحل الأزمة القطرية ويقول أنه مستعد للحوار.

بهذا يعترف تميم أنه لايستطيع تحمل مقاطعة الكبار pic.twitter.com/BfOxbb7MsT — سعود القحطاني (@saudq1978) September 20, 2017







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