بالفيديو.. القحطاني: خيال المآتة تميم لا يستطيع تحمّل مقاطعة الكبار

بالفيديو.. القحطاني: خيال المآتة تميم لا يستطيع تحمّل مقاطعة الكبار

2017/09/20
الساعة 9:53 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اعترف بتأثير المقاطعة على نظامه، وذلك من خلال طلبه من الرئيس الأميركي التوسط لحل الأزمة القطرية.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “خيال المآته تميم يطلب من الرئيس الأميريكي وساطته لحل الأزمة القطرية ويقول إنه مستعد للحوار”.

وأضاف القحطاني: “بهذا يعترف تميم أنه لا يستطيع تحمل مقاطعة الكبار”، في إشارة إلى تضرر الدوحة اقتصادياً من مقاطعة الدول الأربع لها”.

وقطعت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قبل أشهر، علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب وعلاقتها المشبوهة مع إيران.

 

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