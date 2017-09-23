بالفيديو.. الملك المؤسس مخاطبًا تشرشل: حقي من النصر ليس منحة ولا شحاتة

المواطن - الرياض

بلسان القوي الواثق خاطب الملكُ المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- رئيسَ وزراء بريطانيا العظمى ونستون تشرشل، مؤكدًا له أن السعودية شريكة في النصر الذي حققته بريطانيا وحلفاؤها على الألمان واليابانيين والإيطاليين.

وكشف مترجم الملك عبدالعزيز، رحمه الله، عبدالله بلخير، عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بين الملك المؤسس مع رئيس وزراء بريطانيا، في أعقاب الانتصار على الألمان واليابانيين والإيطاليين، ومَن دعّمهم في الحرب العالمية الثانية.

وقال بلخير، في برنامج وثائقي أنتجته قناة إم بي سي عام 1996م، وأعادت العربية بثه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة: إن الملك عبدالعزيز قال لتشرشل حينها: “أمّنت لكم مياه البحر الأحمر من الإيطاليين الموجودين في أسمرة ومسورة، ومن الفرنسيين الموجودين في جيبوتي”.

وأضاف: “أنا أيام الحرب هذه أريد ثمن مشاركتي لكم في النصر، فأنا أريد حقي من النصر. ليس منحة ولا شحاتة، ولو لم أكن موجوداً لكان نحو 50 ألف ياباني ينتشرون في المنطقة”.

وأكد بلخير في إجابته على ما حصل عليه الملك عبدالعزيز خلال محادثته مع تشرشل: “أعطوه مسيراً طويلاً عريضاً لكل ما يريد من أسلحة وتموينات”.

الملك عبدالعزيز لتشرشل: حقي من النصر ليس منحة ولا شحاتة https://t.co/5uauv0Eo3g #العربية — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 23, 2017







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