بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلنها: لا أرى إلا سيفين ونخلة

المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، أنه نسي تمامًا انتماءه الرياضي منذ توليه مهام رئاسة الهيئة العامة للرياضة، مشددًا على أنه لا يرى إلا شعار المملكة العربية السعودية.

تصريحات تركي آل الشيخ جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تم الإعلان عن عددٍ من القرارات التي ستساهم في تقدم الرياضة السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته: “منذ توليت مهام عملي في الهيئة العامة للرياضة ونسيت تمامًا انتمائي الرياضي، ومنذ أن باشرت عملي لا أرى إلا سيفين ونخلة”.

هذا وأكد رئيس هيئة الرياضة في بداية المؤتمر أن هناك طموحًا كبيرًا ورغبة في رفع اسم السعودية في المحافل الدولية، متذكرًا عبارة سمعها من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- قال فيها: “لن ينجو فاسد كائنًا من كان من العقوبة”.

وأعلن رئيس هيئة الرياضة عن 15 قرارًا، وجاءت كالتالي:

ـ إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة.

ـ رفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني.

ـ إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتبارًا من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر).

ـ إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى.

ـ تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.

ـ بناء على ما رفعه رئيس الاتحاد السعودي من تراكم مكافآت الحكام فقد وجه معاليه بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال شهر من تاريخه.

ـ تم تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة.

ـ الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية للمحترفين ولاعبين لأندية الأولى.

ـ تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يومًا.

ـ تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.

ـ البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر.

ـ تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يومًا حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.

ـ العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل ما يخص هذا الجانب وفقًا للائحة المتفق عليها.

ـ حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز.

ـ إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة.







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