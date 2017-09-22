بالفيديو.. تعادل إيجابي بين النصر والفيحاء في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

حسم التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق نتيجة مباراة الفيحاء والنصر في “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الفيحاء باب التسجيل عن طريق اللاعب جون رويز في الدقيقة 18، وسجل النصر هدف التعادل عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 51، ثم أضاف الفيحاء الهدف الثاني عن طريق روني فرنانديز في الدقيقة 58، وعادل النصر النتيجة عن طريق اللاعب ليوناردو في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء 2 ـ 2.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وأصبح رصيد الفيحاء نقطتين في المركز الثالث عشر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة غدًا السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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