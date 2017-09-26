بالفيديو.. طلال سلامة يكشف حقيقة التغني بالقرآن

المواطن - الرياض

نفي الفنان طلال سلامة الاتهامات التي روج لها البعض أنه تغنى بآيات القرآن على أنغام الموسيقى، مؤكدًا أن المغرضين فاتهم التركيز في المقطع الذي أداه في احتفالات اليوم الوطني رغم أنه قديم ويعود للعام الماضي، ولم يصدر وقتها أي اعتراض عليه.

ونشر طلال سلامة مقطعًا للأغنية كاملة، والتي جاءت ضمن نشيد وطن، وسبق له أن قام بتلحينها وغنائها في العام 2016.

وقام طلال سلامة عبر حسابه الرسمي على تويتر بمشاركة المقطع كاملًا، وكتب يقول: من كلمات شاعر الوطن- وطن (حصريًّا).. 2016 نشيد وطن، وأرجو التركيز على الكوبليه الأخير لمعرفة حقيقة الإشاعة الحاقدة.

واتهم طلال سلامة بعض الأصوات الحاقدة بأنها تحاول النيل منه، فيما انبرى الكثير من المغردين للدفاع عنه.

وكان طلال سلامة قد شارك في احتفالات العيد الوطني الـ87، وأدى المقطع الأخير من نشيد وطن والذي جاء فيه:

“ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن”.

وتعرض طلال سلامة لحملة تشويه عبر مواقع التواصل، حيث تم اقتطاع هذا الجزء من الأغنية والترويج له تحت وسم “قرآن بالموسيقى بموافقة الترفيه”، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل حول طلال سلامة.

والمعروف أن طلال سلامة هو مطرب سعودي، من مواليد المدينة المنورة، ويسكن بمدينة جدة، من مواليد 16 أكتوبر 1966م، متزوج وله أربعة أبناء، محمد، أحمد، البراء، وقصي.

أول أغنية وضعت طلال سلامة على طريق الشهرة كانت أغنية للمنتخب السعودي بعنوان “الله الله يا منتخبنا”، وكانت بداياته في منتصف الثمانينات، حيث صدر أول ألبومات طلال سلامة 1985.

درس طلال سلامة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، وحصل فيها على درجة البكالوريوس سنة 1987، وفي عام 2007 حصل على درجة الماجستير في الموسيقى، وفي بداياته تعلم العزف على آلة العود على يد الموسيقار السعودي غازي علي، وتتلمذ أيضًا على يد الموسيقار والفنان الراحل عمر كدرس والموسيقار سراج عمر والفنان الراحل طلال مداح.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :