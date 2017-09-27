بالفيديو.. عائض القرني: قيادة المرأة بنفسها أفضل من الخلوة بالسائق

المواطن - الرياض

أكد الداعية الشيخ عائض القرني أنه ليس هناك نص صريح يحرم قيادة المرأة للسيارة مؤكدًا أنه يرى أن قيادة المراة للسيارة بنفسها أفضل من خلوتها مع السائق.

وأضاف القرني في مداخلة هاتفية مع قناة الحدث أن قيادة المرأة في السيارة لم يرد بشأنها نص واضح وصريح يحرمها مثلما نزل نص يحرم الزنا والخمر وغيرها من المحرمات.

وأشاد القرني بالأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمس والذي يسمح بقيادة المرأة للسيارة وفق الضوابط الشرعية مؤكدًا أنه يتوافق مع التطورات التي تعيشها المملكة ولا يتعارض مع الشرع.

فيديو | الشيخ عائض القرني : قيادة المرأة بنفسها أفضل من أن تختلي بالسائق .

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة pic.twitter.com/Svqoh4tYN3 — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 27, 2017







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