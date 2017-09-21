بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن مشروع إسكان المبرز

المواطن - الرياض

تقدم بوابة إسكان التابعة لوزارة الإسكان بشكل دوري بيانات ومعلومات موثقة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج سكني.

وأظهر مقطع فيديو بيانات تفصيلية عن مشروع إسكان المبرز الذي بدأ الحجز فيه بسعر 650 ألف ريال للوحدة بالتقسيط بواقع 2167 ريالاً شهريا.

ويضم مشروع إسكان المبرز 116 وحدة إضافة إلى 190 أرضًا سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ 198,301 مم.

يذكر أن وزارة الإسكان قد أعلنت الخميس الماضي، إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج سكني الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام 2017.

وبهذا وصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي 184506 منتجات، كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، وذلك لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة.

ويمكن للمستفيدين زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (هنا) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني إسكان (هنا) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (هنا) ، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.

ملخص مرحلة المعاينة والحجز في إسكان المبرز. pic.twitter.com/kHzYvJL0UM — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) September 20, 2017



https://www.almowaten.net/2017/09/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-28498-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88/



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