بالفيديو.. لطيفة الشعلان تبكي على الهواء بعد قرار الملك السماح بقيادة المرأة للسيارة

المواطن - الرياض

فقدت عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان؛ والتي تعد من أشهر المطالِبات بالسماح للنساء بقيادة السيارة السيطرةَ على نفسها، وبكت على الهواء مباشرة في مقابلة تلفزيونية للحديث عن قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتفاعلت لطيفة الشعلان مع قرار الملك في مداخلة مع قناة “العربية”، حيث بكت على الهواء وسط تفاعل من مذيع القناة الذي رد عليها بأن “دموعها غالية”.

وتابعت عضو مجلس الشورى حديثها عن القرار، حيث تعد لطيفة الشعلان من أبرز السعوديات اللاتي طالبن به بشكل رسمي منذ سنوات عبر عدة محاولات في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه.

ونص الأمر الملكي الصادر، أمس الثلاثاء، على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من 23 يونيو 2018.







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