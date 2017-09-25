بالفيديو.. لقطات مرعبة لسقوط طائرة ومقتل قائدها أمام عائلته

المواطن - وكالات

سقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعد أن فقدَ قائدها السيطرة عليها أثناء عرض عسكري؛ مما أدى إلى سقوطها في البحر ومقتله، في لقطات مرعبة رصدتها كاميرات هواة كانوا يتابعون العرض، بينهم زوجته ووالداه.

وتظهر اللقطات الطائرة، وهي من طراز تايفون “إف 2000 إيه”، تطير بشكل طبيعي قبل أن تسقط بسرعة فائقة في البحر، قرب شاطئ مدينة تيراسينا، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوبي العاصمة روما.

وسقطت الطائرة -بريطانية الصنع- التي يبلغ سعرها نحو 110 ملايين جنيه إسترليني، بعد لحظات من تنفيذ مناورة في الهواء، حسب لقطات الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن قائد الطائرة غابريل أورلاندي (36 عاماً) فشل في القفز منها قبل سقوطها في البحر، مما أدى إلى مقتله، وأضافت أن سلاح الجو الإيطالي فتح تحقيقاً في الحادث للوقوف على أسباب وقوعه.

وشاهد الآلاف العرض والحادث من على شاطئ البحر، بينهم زوجة أورلاندي ووالداه، حسب موقع “راي نيوز” الإيطالي.

وعثر عمال الإنقاذ على جثة الطيار بعد نحو 90 دقيقة من الحادث، رابط الفيديو (هنا).







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