بالفيديو.. ما قاله نجوم الإمارات عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

المواطن - الرياض

وجه نجوم دوري الخليج العربي الإماراتي التهنئة والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتمنى لاعبو الدوري الإماراتي، دوام الأمن والأمان لأشقائهم في ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، سألين المولى عز وجل أن يعيد عليهم اليوم الوطني كل عام وهو في أفضل حال.

وتحتفل اليوم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 87 للتأسيس على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –رحمه الله-.

وتشارك لجنة دوري المحترفين المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر الجاري، وذلك بتخصيص مباريات الجولة الثانية خلال يومي 22 و23 سبتمبر، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين، من واقع العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وتجري الاحتفالات بأربعة من ملاعب دورينا خلال المباريات التي تجمع، دبا والجزيرة بإستاد الفجيرة، والنصر والوحدة بإستاد زعبيل، وحتا والعين بإستاد حمدان بن راشد بحتا، وعجمان وشباب الأهلي دبي بإستاد راشد بن سعيد، وسينزل اللاعبون إلى أرض الملعب في المباريات المذكورة مرتدين قمصاناً تحمل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما سيتم عرض التهنئة على الشاشات الإلكترونية حول الملاعب المستضيفة إضافة إلى الشاشات الكبرى.

كما سيشارك في هذا الحدث المهم لاعبو الفرق المختلفة في دوري الخليج العربي، حيث يقومون ببث رسائل تهنئة خاصة موجهة للأشقاء السعوديين يعبرون خلالها عن مشاعرهم وتمنياتهم للأشقاء وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.







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