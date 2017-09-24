بالفيديو.. مواطن يعبر عن فرحته باليوم الوطني على طريقته الخاصة في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

عبّر مواطن عن فرحته باليوم الوطني ٨٧ في مكة على طريقته الخاصة، حيث تجول بدراجة هوائية في شوارع مكة وقام بتوزيع الورود على كل من يقابله.

صحيفة “المواطن” التقت الشاب السعودي الذي زين دراجته الهوائية بالأعلام والشعارات السعودية احتفاء باليوم الوطني للمملكة ٨٧.

وعند سؤال “المواطن” له ما المناسبة التي جعلتك تقوم بهذا العمل؟ فقال حُب الوطن والانتماء له.

وفِي سؤال آخر له “ما الكلمة التي تقولها للوطن في هذه المناسبة؟ قال: الله يحفظ ملكنا وولي عهده والشعب الوفي ويقدرنا أن نكون أوفياء لهذا البلد والملك وولي عهده الأمين.

وعند سؤاله حول اسمه أجاب بكلمة واحدة “محب الوطن”، وأهدى صحيفة “المواطن” وردة من ضمن الورود الموجودة معه في الصندوق، مكتوب عليها، شكرًا لكم؛ دام عزك يا وطن؛ كل عام واحنا سعوديين، ثم ذهب في طريقة معبراً عن فرحته باليوم الوطني.







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