بالفيديو.. مونتاري غاضب من البلوي : لن أترك حقي مهما حدث

المواطن - جدة

فتح المحترف الغاني مونتاري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق، النارَ على إدارة العميد إبّان تواجده ضمن صفوف النمور.

وقال مونتاري عبر برنامج في المرمى: «يجب أن يدفع الاتحاد لأنه خرق العقد وفزت بالقضية وهذه المرة الثانية، الأمر سخيف ولم يتعاملوا معي باحترافية».

وأضاف اللاعب الغاني: «لم أطالب بأموال إضافية هي رواتب متأخرة، منصور البلوي حضر إلى ميلان وقبلت بعرضه وكانت تجربة جديدة».

وأكمل مونتاري: «خلال 4 أشهر مرة واحدة فقط، كيف تكونوا دولة مسلمة وتتعاملوا معي هكذا؟! لا يمكن أن يتسبب شخصان بهذا العار للسعودية، لم أستلم مستحقاتي ومع ذلك كنت أدفع مرتبات للعاملين في النادي لأن مرتباتهم متأخرة».

وواصل اللاعب: «إبراهيم البلوي لم يدفع أموالي أيضا حاتم باعشن لم يدفع أموالي وتوصلنا إلى اتفاقية وبعد ذلك قال إنه لم يقل ذلك، الاستئناف لن يغير شيئاً بل سيتسبب في زيادة الأموال المستحقة عليهم لأن الوقت يمر».

وقال لاعب ميلان الإيطالي السابق: «لماذا يكذب الشخص في دولة مسلمة مثل السعودية، دولة رائعة العديد يتطلع إلى زيارتها، قلت لمنصور البلوي وإبراهيم وشقيقهم سلطان، وأيضاً حاتم باعشن إنني لا أريد أن أذهب إلى فيفا، لكن لم يسمعوا كلامي».

وورّط المحترف الغاني سولي مونتاري نادي الاتحاد في قضية جديدة، قبل حصول العميد على الرخصة الآسيوية استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.

وتعاقد الاتحاد مع سولي مونتاري موسم 2016، خلال تولي إبراهيم البلوي رئاسة العميد، وتم توقيع العقد أثناء معسكر الفريق في إيطاليا، ولكن اللاعب هرب مرة أخرى بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.

وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيها العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.







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