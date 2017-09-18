بالفيديو والصور.. فيلم يكشف معاناة اليمنيين من التهجير والنزوح

المواطن - الرياض

تواصل ميليشيا الانقلاب الحوثي في اليمن، إجبار الأهالي على ترك بيوتهم وأموالهم، والنزوح إلى أماكن بعيدة حيث لا خدمات صحية ولا تعليم ولا غذاء.

ويمارس الانقلابيون سياسة التهجير القسري الممنهج لكسب مزيد من الأرض والتخلص من الأهالي الرافضين لوجودهم في مدنهم.

وقد ناقش مجلس حقوق الإنسان قضية التهجير القسري في اليمن من خلال استعراض فيلم وثائقي من إنتاج التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

الفيلم مؤثر جدًا ويسلط الضوء على معاناة الشعب اليمني وبخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.







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