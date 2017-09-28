برعاية “المواطن”.. أوبريتات وألعاب نارية في ليلة وطنية ألمعية احتفاءً باليوم الوطني 87

المواطن - رائد القرفي - رجال ألمع

رعى محافظة رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان الحفلَ الذي أقامته بلدية المحافظة، وذلك بالشراكة مع عدد من الدوائر الحكومية على المسرح المجهز من قبل البلدية على ملعب نادي ألمع الرياضي بمناسبة اليوم الوطني 87 بحضور رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي حافظ، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية.

بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم مسيرة لطلاب التعليم، وقد شاهد الحضور عرضاً مرئياً شمل عدة كلمات لمديري الدوائر الحكومية بمناسبة اليوم الوطني، وتحلى بعرض بعض الإنجازات التي قامت بها المملكة في كافة المجالات.

ثم كرم محافظ رجال ألمع أسر الشهداء بالمحافظة، ثم اختتم الحفل بأوبريت قدمته فرقة رجال ألمع لثقافة والتراث المشاركة في الحفل مصحوباً بالألعاب النارية حيث أضاف جواً من مشاعر البهجة والسرور على الحضور.







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