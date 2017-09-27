بعد تمكين النساء من قيادة السيارة .. اللواء اليحيى: المرأة شريك أساسي في المجتمع

المواطن - واس

ثمّن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، للقيادة الحكيمة الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

ونوّه اللواء اليحيى بدور المرأة السعودية ومكانتها، التي تجلت وتجسدت في الاهتمام الدائم بها من قبل ولاة الأمر في مختلف الشؤون، ما منحها تألقًا وحضورًا مشرفًا في جميع المحافل محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن الأمر الكريم يعكس حجم العناية والدعم اللذين تحظى بهما كل مواطنة في شتى المجالات.

وعدّ المرأة السعودية ركنًا رئيسيًّا وشريكًا أساسيًّا في العديد من النجاحات المتتالية والمتلاحقة داخل مجتمعنا؛ لأن لديها قدرة كبيرة على تحمل الأعباء الموكلة إليها، وسجلت بامتياز كفاءتها في صياغة الحياة الاجتماعية، من منطلق حسها الوطني واضطلاعها بمسؤولياتها التي تؤديها بجودة ودراية على مستوى التنمية وبناء الأسرة.

‏وثمّن اللواء اليحيى مضامين الأمر السامي التي تؤكد استمرار الدولة كما بدأت حارسة القيم الشرعية، وبذات العزم والحزم تتعاطى معها بوصفها من أهم الثوابت التي قامت عليها بلادنا المباركة؛ لذا تضع رعايتها والعناية بها على رأس قائمة أولوياتها.

وأشار مدير عام الجوازات إلى ما جسده هذا الأمر الكريم من حرص لدى قيادتنا الرشيدة على أمن واستقرار الوطن وإيجاد ما يضمن لجميع المواطنين ومن يعيش على أرضها الرخاء ورغد العيش، بوصف ذلك أولوية في منهجها وخططها وبرامجها التنموية.







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