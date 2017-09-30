بعد الهلال.. تانيا ترعى النصر

المواطن - الرياض

اتفق مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، مع شركة تانيا للمياه، على توقيع عقد رعاية لمدة موسم واحد، قابل للتجديد.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي في 8 أكتوبر المقبل، بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل وبنود عقد الرعاية قبل أسبوعين، وتم توقيع عقد مبدئي.

وسيعقد مجلس إدارة النصر وشركة تانيا للمياه مؤتمرًا صحافيًّا، لكشف تفاصيل التعاقد، أمام وسائل الإعلام والجماهير النصراوية، وخاصة أن تانيا ستكون المياه الحصرية للعالمي.

يذكر أن الهلال وقع عقدًا مماثلًا مع شركة تانيا للمياه لمدة موسمين، قبل أن يتم الاتفاق بين النصر والشركة اليوم.







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