بيرلا الحلو تتوج بلقب ملكة جمال لبنان.. وهذه رؤيتها

المواطن - وكالات

فازت بيرلا الحلو بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2017، وتسلمت التاج من الملكة السابقة ساندي في حفل تم ببيروت مساء أمس الأحد.

وأكدت بيرلا الحلو البالغة من العمر 22 عامًا، أن اختيارها قضية تعزيز شؤون المرأة والعمل من أجلها خلال فترة ولايتها يأتي ضمن إطار رؤيتها بقيمة المرأة.

وأضافت بيرلا الحلو أن المرأة يمكنها أن تعطي أكثر بكثير في كل الميادين إذا تمت إتاحة المجال أمامها وإذا حصلت على الفرص.

وقد فازت ريم خوري بلقب (Miss influential) بعدما قامت الخبيرات بدراسة قدرتها على التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن هذا اللقب دخل هذا العام على المسابقة نتيجة قدرة مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة على التأثير في المجتمعات.







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