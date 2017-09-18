ترقب صرف راتب برج الميزان.. وهذا موعد الإيداع

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في قطاعات المملكة المختلفة، إيداع راتب برج الميزان، المقرر يوم 7 محرم من عام 1439 هجريًّا، الموافق 27 سبتمبر 2017.

ومن المقرر أن يتم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة لشهر محرم يوم 1 محرم 1439 هجريًّا، أي قبل صرف راتب برج الميزان.

وكانت وزارة المالية، قد اعتمدت قبل عدة شهور آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.







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