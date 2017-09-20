تساؤلات حول حساب المواطن.. رابط التسجيل ورسالة الأهلية

المواطن - الرياض

أطلق برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، تحديثات جديدة على موقعه الإلكتروني، دون أن يتم تفعيلها حتى الآن؛ ما يشير إلى قرب إقرار وإعلان سياسات البرنامج.

وشملت التحديثات الجديدة في حساب المواطن أيقونات تتعلق بدراسة الاستحقاق، وحالة الدفعات المالية، وتشتمل على عدد الدفعات وتواريخها وحالة الدفعات وأرقامها، إضافة إلى أيقونة خاصة بأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن.

وتعددت استفسارات وتساؤلات المواطنين حول هذه التحديثات الجديدة، فهل يتطلب ذلك تحديث البيانات؟ وماذا عن تلك الرسائل التي تظهر عند محاولة التحديث؟

وتساءل مغرد حول توقيت رفع أسعار الوقود وتأثير ذلك على المواطن، ليجيب عليه آخر بأن رفع أسعار البنزين سيؤثر على الأجانب في المملكه فقط أما المواطن فلن يتضرر من هذا الارتفاع لوجود حساب المواطن.

وتساءل آخر عن رسالة تظهر له عند الدخول على حسابه مكتوب عليها “لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا”، لتأتي الإجابة من أحد المسجلين في البرنامج بأن هذه الرسالة ظهرت للجميع لأن الأهلية والاستحقاق لم تتم حتى الآن، وتتم دراسة الأهلية والاستحقاق بعد إقرار السياسات.

وتوقعت مصادر أن يتم تفعيل التحديثات الجديدة عقب إقرار وإعلان سياسات برنامج حساب المواطن خلال الفترة المقبلة.

كما تساءل آخرون عن رابط التسجيل في حساب المواطن، حيث لا يزال باب التسجيل مفتوحاً (هنا الرابط).

يذكر أن عدد المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن، تجاوز الـ 12 مليون فرد حتى الآن، ومن المتوقع زيادة عدد المسجلين خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عملية التسجيل في البرنامج.







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