تشيلسي يكتسح ستوك سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

عاد تشيلسي بفوز كبير من ملعب مضيفه ستوك سيتي، بعد أن أحرز أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر السبت على ملعب Bet 365، ضمن الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت الرباعية اللندنية بنكهة إسبانية خالصة، حيث افتتح المدريدي ألفارو موراتا التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثانية من اللقاء، وعزز الكتالوني بيدرو رودريجيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 30.

وعاد موراتا لزيارة الشباك مجددًا، وسجل هدفين في الدقيقة 78 والدقيقة 82 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة احتل بها المركز الثالث، وتجمد رصيد ستوك سيتي عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.







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