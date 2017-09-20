تعليم القصيم يفتح تحقيقًا بعد فيديو #مدرسة_توقف_طالبة_لأنها_ممثلة

تعليم القصيم يفتح تحقيقًا بعد فيديو #مدرسة_توقف_طالبة_لأنها_ممثلة

2017/09/20
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

استنكر عدد من المواطنين قيام مدرسة في القصيم بمنع طالبة من دخول الفصل وطردها بحجة أنها تقوم بالتمثيل.

وتداول المغردون مقطع فيديو للطالبة التي منعتها المدرسة من الدخول مؤكدين أن والدها تقدم بشكوى رسمية ضد المدرسة.

إلى ذلك فتحت إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تحقيقًا في الواقعة.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن الإدارة العامة استقبلت صباح اليوم الأربعاء شكوى رسمية من والد الطالبة، وكالمتبع، وجه المدير العام لإدارة المتابعة النسائية بالشخوص إلى المدرسة وبدء تحقيق فوري، وتطبيق الأنظمة على كافة الأطراف، بكل شفافية.

وشكرت الوزارة حرص الجميع واهتمامهم، مؤكدة أن القضية محل تحقيق، وسيتم البت فيها بالعدالة والإنصاف.

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