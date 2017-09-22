تفاعلًا مع اليوم الوطني.. موبايلي تغيّر اسم شبكتها لـ KSA 4 EVER السعودية للأبد
كما تقدِّمُ الشركة عرضًا مجانيًّا عبر إتاحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تفاعلًا مع اليوم الوطني.. موبايلي تغيّر اسم شبكتها لـ KSA 4 EVER السعودية للأبد

2017/09/22
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعلت شركة اتحاد اتصالات موبايلي مع هذا الوطن المُعطاء، وعملت على تغيير اسم شبكتها ليصبح KSA 4 EVER.

ومن جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبو دومة، قائلاً “يأتي تفاعل الشركة ابتهاجًا منها باليوم الوطني، ولمشاركة الجميع أفراحه”.

وأضاف الرئيس التنفيذي “تقدِّمُ الشركة عرضًا مجانيًّا في اليوم الوطني عبر إتاحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، إنستغرام، واتساب، سناب شات” لكافة مشتركيها، وذلك عبر إرسالهم كلمة “وطن” إلى 605006″.

يُذكر أن شركة موبايلي إحدى الشركات الوطنية الرائدة المتفاعلة مع مناسبات الوطن وفعاليّاته.

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