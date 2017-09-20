تويتر تحذف 300 ألف حساب مرتبط بالإرهاب في 6 أشهر

حذفت تويتر 299649 حسابًا خلال النصف الأول من العام الجاري ذلك لترويجها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وكانت الحكومات الأوروبية والأميركية قد مارست عدة ضغوطات على الشبكات الاجتماعية لا سيما تويتر وفيسبوك ويوتيوب لمحاربة ما يعرف بنشر الإرهاب عبر الإنترنت.

وقالت تويتر إن ثلاثة أرباع تلك الحسابات المحذوفة تم التخلص منها حتى قبل أن تنشر تغريدة واحدة فقط، وهذا يعكس تطور استخدام الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية في توقع الحسابات المخالفة قبل أن يلاحظ أحد وجودها حتى.

وبالرغم من أن هذا العدد كبير نسبياً، لكنه أقل مما فعلته تويتر خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث حذفت 20% أكثر وذلك ضمن ذروة نشاط حملتها على تلك الحسابات.

الجدير بالذكر أن تويتر لديها 328 مليون مستخدم نشط شهرياً، وبالرغم من حملة الحذف النشطة إلا أن عدد مستخدمي الشبكة ينمو، لكن بمعدل بسيط متواضع مقارنة بفيسبوك.