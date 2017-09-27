تويتر يختبر تغريدات بطول 180 حرفًا

بدأت تويتر باختبار إمكانية نشر تغريدات طويلة، ضعف المعتاد بحيث تصل حتى 280 حرفًا بدلًا من 140 حاليًّا.

وقالت شركة تويتر: إنها أجرت دراسة وأظهرت نتائجها أن قيد الحروف كان السبب الأكثر إحباطًا للمستخدمين المغردين باللغة الإنجليزية. لكن المثير للاهتمام أن 9% فقط من التغريدات المنشورة تصل إلى 140 حرفًا.

ويعتبر البعض أن سبب تميز تويتر هو عدد الحروف المحدود للغاية في التغريدة ما يتيح قراءة عدد أكبر بوقت أقل، في حين يرى البعض الآخر أن 140 حرفًا غير كافية للتعبير عن الأفكار ويضطرون كثيرًا لاختيار مفردات أقصر أو النشر على عدة تغريدات متتالية.

هذا التغيير الجديد يأتي كحل وسط بين من كان ينادي بعدد حروف أكبر، حتى إن الشركة قبل عامين فكرت برفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف، وبين من يريد أن يحافظ تويتر على نقطة تميزه، وهي التغريدات القصيرة المعبرة.