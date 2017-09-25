جاكيت جوجل الذكي بـ350 دولارًا للرجال والنساء

المواطن - طارق النجعي

أعلنت شركة جوجل، اليوم، أن إطلاق الجاكيت الذكي الخاص بها بشكل رسمي للمستهلكين الأربعاء المقبل.

وأعلنت جوجل، في بيان رسمي، أن الجاكيت المصنوع من قبل شركة Levi’s الشهيرة للجينز سيكون متوفرًا للبيع بسعر 350 دولارًا في الكثير من المتاجر في الولايات المتحدة، كما يمكنك طلب الجاكيت من خلال المتاجر الإلكترونية.

الجاكيت سيكون متوفرًا للنساء والرجال، ويمكنك من خلاله التحكم بهاتفك أثناء قيادة الدراجة مثلًا عن طريق اللمس والسحب والتمرير، كما هو الحال مع أي جهاز قابل للارتداء سيغنيك عن إخراج هاتفك كل مرة.

الكثير من الإيماءات يمكنك استخدامها للتحكم بهاتفك من خلال الجاكيت الذكي؛ وذلك للرد على المكالمات أو تشغيل الموسيقى أو حتى فتح الخرائط والحصول على الاتجاهات وقراءة الرسائل والكثير من الأمور.







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