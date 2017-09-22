جرس جديد لباب المنزل يمكنه التعرف على الزوار من وجوههم

المواطن - وكالات

طورت شركة Nest Labs التي تعمل على تصنيع الأجهزة المنزلية جرسًا جديدًا للأبواب مزودًا بتكنولوجيا التعرف على الوجه من خلال كاميرا مدمجة، وهذا من أجل التعرف على الزوار من ملامح وجوههم، كما كشفت الشركة عن أجهزة thermostats متصلة بالإنترنت وكاشفات الدخان وكاميرات أمنية متطورة.

ووفقًا لموقع gadgetsnow، يأتي جرس الباب مزودًا بكاميرا فيديو مدمجة ومكبرات صوت من شأنها أن تتعرف وتتحدث مع الناس الذين يقفون على الباب، وسيستفيد جرس الباب من تقنية التعرف على الوجه فى تحذير سكان المنزل عندما يقترب شخص غريب.

ولم تكشف الشركة بعد عن سعر جرس الباب الذكي الجديد، ولكن من المقرر أن يكون متاحًا للبيع في الأسواق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

وكانت غوغل استحوذت على شركة Nest Labs بمبلغ 3.2 مليار دولار في عام 2014، ولكن الشركة الآن تعاني من مشكلات متعددة، إذ فقدت بشكل جماعي 10.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية.

الجدير بالذكر أن آبل طرحت هاتفها الذكي الجديد آيفون x في وقت سابق من هذا الشهر بسعر 999 دولارًا وهو يأتي بميزة التعرف على ملامح الوجه، والتي من المقرر أن يستخدمها الفرد في فتح الهاتف بدلًا من بصمة الإصبع.







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