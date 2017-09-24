حدث تاريخي وسلوك اجتماعي ملتزم.. هكذا رأى العالم احتفال اليوم الوطني

المواطن - محمود نبيل

يتحدث العالم بشكل مكثف عن مشاهد الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ87 في المملكة، والتي شهدت العديد من العروض الثقافية والحفلات الموسيقية بنسق مغاير لما اعتاد العالم عليه في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي أثار دهشة العديد من وسائل الإعلام الغربية التي رأت في أساليب الاحتفال وخاصة حضور المرأة أبرز المظاهر الاحتفالية في المملكة.

دعوة تاريخية

وصفت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، السماح للمرأة السعودية بالدخول إلى الملعب الوطني لأول مرة للانضمام إلى الاحتفالات بالذكرى السنوية 87 لتأسيس المملكة بـ”التاريخي”، وذلك وفقًا لوصف العديد من المراقبين، لا سيما وأنها تأتي تماشيًا مع الرؤية السعودية 2030 التي تهدف لإضفاء تغيرات اقتصادية واجتماعية على البلاد.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى حضور مئات السيدات إلى ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، وسط أجزاء احتفالية وعروض ثقافية لتخليد يوم الاحتفال الوطني الـ87 في المملكة، إضافة إلى العديد من الحفلات الموسيقية التي جسدت المواطنة بالعديد من الأغاني الوطنية التي سمعت بقوة في جميع أنحاء المملكة بالأمس.



إشادة بالسلوك العام

وأشادت الشبكة الأميركية بتفهم الشعب السعودي لمفهوم التغيير، لا سيما بعد أن عمت الفرحة الشوارع بالرياض مع وجود العديد من السيدات دون ظهور حالة اعتداء واحدة، وهو الأمر الذي يشير إلى تأهل المجتمع السعودي إلى الخطط المطروحة من قبل الرؤية الشاملة.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى الدور الذي يلعبه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تقديم صورة مغايرة وأكثر تطورًا لبلاده على الصعيد الدولي، عن طريق اتباع أنماط مغايرة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يسعى من خلالها لمواكبة التطور دون تغيير الروح الإسلامية للبلاد.



الروح الوطنية

قالت صحيفة “تايمز لايف” الجنوب إفريقية، إن مشاهد الاحتفال التي عمت أنحاء المملكة أمس السبت، شهدت بروز الروح الوطنية للسعوديين والتي تمثلت في اكتساء المدن المختلفة باللون الأخضر وسماع الأغاني الوطنية بالعديد من المناطق بالعاصمة الرياض.

وأبرزت الصحيفة كلمة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الاحتفال السنوي بتأسيس المملكة، والتي أكد خلالها أن اليوم الوطني يحل هذا اليوم على البلاد وهي دولة رائدة تتمتع بثقل سياسي واستراتيجي كبير على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن ولي العهد يقود البلاد نحو مزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية مع الاحتفاظ بالصبغة والهوية الإسلامية للمملكة.



تقدم اجتماعي ملحوظ

عن حضور النساء لأول مرة في المحفل الرئيسي لليوم الوطني لتأسيس المملكة 87، قالت الصحيفة الجنوب إفريقية إن ظهور المرأة السعودية في ملعب الملك فهد بن عبد العزيز خلال الاحتفال الرئيسي، يشير إلى مدى التقدم الذي تحرزه الرياض على مستوى خططها الشاملة والمعروفة باسم رؤية 2030 الشهيرة، والتي تقدم نموذجًا مغايرًا لسياسات المملكة التقليدية على مستوى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت أيضًا الاحتفالات حفلات موسيقية وهو ما يعكس التطويرات التي تعكف الرياض على اتخاذها في مجالات الترفيه، والتي تعد من أهم المجالات الحيوية التي تعتمد عليها رؤية 2030 الشاملة.



السماء تكتسي بالأخضر

حرصت “الغارديان” على نقل صورة الاحتفالات إلى قرائها، عندما وصفت سماء الرياض التي اكتست بالأضواء الخضراء، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على برج الرياض وناطحات السحاب التي تملأ العاصمة السعودية، وسط أجواء احتفالية عززت الشعور الوطني للمواطنين في البلاد.

وتأتي بداية الاحتفالات التي تستمر لأربعة أيام في المملكة، وسط اهتمام إعلامي عالمي خاص، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ “تلك الفعاليات تمثل جزءًا من برامج الإصلاح الحكومي الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف لتحويل مسار المملكة الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد شبه الرئيسي على الإيرادات النفطية، ومن ثم فتح مجالات توظيف جديدة للمواطنين”.

ولاقت المشاركة النسائية الأولى في احتفالات اليوم الوطني الـ87 بالمملكة، حفاوة كبيرة من جانب الإعلام الغربي، حيث وصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، حضور المرأة السعودية للمحفل الوطني على أنه إحدى الخطوات التي اتخذتها القيادة في المملكة لتطوير الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

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