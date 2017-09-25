وأقر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها “إلزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003”.

وفتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا، على أن تغلق في السادسة مساء. وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

ويهدف الاستفتاء إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات على الانفصال مع بغداد ودول الجوار.