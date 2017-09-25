المواطن - وكالات
أعلن العراق حظر التجوال ليلًا في مدينة كركوك العراقية بعد استفتاء الانفصال الذي نفذه اليوم الاثنين، إقليم كردستان.
وأقر مجلس النواب العراقي، توصية بقرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الأكراد منذ الاجتياح الأميركي عام 2003 فيما يصوت إقليم كردستان العراق في استفتاء بشأن “الاستقلال”.
وأقر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها “إلزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003”.
وفتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا، على أن تغلق في السادسة مساء. وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.
ويهدف الاستفتاء إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات على الانفصال مع بغداد ودول الجوار.