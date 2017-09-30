خصومات بقيمة تذاكر السفر على قطارات (سار) في اكتوبر

المواطن – متعب النماصي

دعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، المسافرين إلى تجربة السفر على درجة الأعمال بقطاراتها خلال شهر اكتوبر المقبل بين محطاتها الثلاث الرياض ، المجمعة ، والقصيم.

وأوضحت الشركة من خلال حسابها في تويتر ، أنها أجرت خصماً وصل إلى 25 في المئة خلال شهر اكتوبر المقبل على قيمة تذاكر درجة الأعمال ، حيث انخفضت قيمة تذكرة السفر بين الرياض والقصيم من 350 ريالاً إلى 260 ريالاً، في حين انخفضت قيمتها بين الرياض و المجمعة إلى 140 ريالاً بدلاً عن 190 ريالاً.

تجدر الإشارة إلى أن قطارات (سار) للركاب نقلت 109 آلاف راكباً منذ تشغيل الخدمة في فبراير الماضي حتى يوم السبت الماضي المصادف لـ 23 سبتمبر، الذي وافق الذكرى 87 لتوحيد المملكة.

و سجلت قطارات (سار) في شهر أغسطس الماضي، أعلى المعدلات الشهرية في نقل الركاب مقارنة ببقية الأشهر منذ بداية التشغيل ، حيث بلغ عدد الركاب المسافرين على قطاراتها بين الرياض والمجمعة والقصيم 20378 راكباً.







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