دخول المرأة لاستاد الملك فهد للمشاركة في احتفال اليوم الوطني تثير دهشة العالم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى المملكة العربية السعودية، والتي تحتفل بيومها الوطني الـ87 غدًا السبت، بتنظيم العشرات من الاحتفالات والأحداث المهمة، والتي من المتوقع أن تكون جاذبة لأنظار واهتمام وسائل الإعلام العالمية، لا سيما في ظل العديد من المستجدات التي تطرأ على الاحتفالات لهذا العام.

وجاء على رأس المستجدات، مشاركة المرأة للمرة الأولى في المحفل الوطني، حيث تم توجيه الدعوة للسيدات لحضور الحفل الرئيسي في استاد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الاحتفالات الرئيسية باليوم الوطني في المملكة.

وعلق موقع “ستيب فيد” الأميركي، على قرار دعوة المرأة في المملكة لأول مرة في التاريخ للاحتفال باليوم الوطني، حيث أكد أنها تمثل خطوة واضحة نحو الأمام، وتشير إلى رغبة الرياض في التغيير على النحو الذي يتوافق مع قيمتها الاستراتيجية في العالم.

وشارك عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في الإعلان عن سعادتهم بهذا القرار، لا سيما وأنه يأتي في إطار تنظيمي جيد يتناسب مع القواعد الأخلاقية والدينية للبلاد.

ومن المقرر أن يتم دعوة السيدات برفقة الأزواج، إضافة إلى فصل تام للسيدات اللاتي لم يتزوجن، وهو الأمر الذي يأتي في إطار رغبة المملكة لتعزيز دور المرأة، مع الحفاظ على كافة الجوانب الأخلاقية والدينية المتأصلة في المملكة.

وقالت مستخدمة عبر “تويتر”: “حجزت للعائلة كلها نحضر فعالية ملحمة وطن بـ استاد الملك فهد أدري ما راح أدخله إلا هالمرة”.

وأعربت أخرى تدعى آيات عن سعادتها قائلة: “مبروك للسعوديات تم السماح للمرأة بدخول استاد الملك فهد”.

أما عن المستخدمين الأجانب، فقال جوردون سكاتشل، إنه يرحب بالخطوات التي تتخذها المملكة في هذا السياق، وإنها تسعى جاهدة للتطوير، مضيفًا أن الأجيال القادمة سيتفاعلون مع ذلك.

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