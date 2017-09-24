رئيس الأهلي المصري: نعمل على إبعاد الفريق عن انتخابات المجلس

المواطن - القاهرة

شدد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود طاهر، على أن الإدارة تحاول دائمًا العمل على تطوير الأهلي المصري، والعمل على إبعاد فريق الكرة عن انتخابات مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الأهلي المصري، في تصريحات إعلامية له، أن ما يهمه قبل الترشح في الانتخابات المقبلة هو انتصارات الأهلي وتوفير أجواء الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم.

وحول صدام الأهلي المصري مع اللجنة الأولمبية، أوضح محمود طاهر: “لسنا في خلاف مع أشخاص أو مؤسسات، ولا يهمنا سوى الحفاظ على حقوق الأهلي التي لا يمكن التفريط فيها”.

وتابع رئيس الأهلي المصري أن قراره بالترشح في انتخابات الأهلي من عدمه لن يتم إعلانه إلا بعد فتح باب الترشح بشكل رسمي.







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