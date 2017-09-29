رئيس الهيئات: رجوع ولي الأمر لهيئة كبار العلماء تأكيد لمنهج المملكة القويم

المواطن - الرياض

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن رجوع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى هيئة كبار العلماء في موضوع قيادة المرأة للسيارة يدل على المنهج القويم الذي سار عليه قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس (يرحمه الله).

وأضاف أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، منوهًا بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز سائر في الرعية لتحقيق المصالح ودفع المفاسد.

ولفت الدكتور السند إلى أنه من المتقرر شرعًا أن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، وحينئذٍ يجب السمع والطاعة فيما اختاره في ذلك.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ساميًا بالسماح للنساء بالحصول على رخصة قيادة المركبات بعد الرجوع إلى هيئة كبار العلماء الذين أيدوا هذا الأمر بالأغلبية على أن يتم وفق الضوابط الشرعية.

وقد لاقى هذا الأمر ردود فعل إيجابية على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأنه يتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الماضية.

وقد تضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة متطلبات تطبيق هذا الأمر على أن يتم البدء في منح النساء رخص القيادة اعتبارًا من العاشر من شهر شوال المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :