رسمياً.. إقالة أنشيلوتي بسبب مباراة باريس سان جيرمان

المواطن - وكالات

تسببت الخسارة التي ألحقها فريق باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ميونيخ، بثلاثية نظيفة، في إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب العملاق البارفاري.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ رسميا عن إقالة مدربه الإيطالي، من تدريب الفريق الأول رسميًا بسبب سوء النتائج والأداء، على الصعيد المحلي والأوروبي.

وسيتولي المهمة الفنية لبايرن ميونيخ الفرنسي ويلي سانيول لاعب الفريق السابق والمدرب المساعد لأنشيلوتي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ومن جانبه قال رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ :«أداء الفريق منذ بداية الموسم لم يصل إلى التوقعات التي وضعناها، ومباراة باريس أظهرت ذلك».

وأضاف: «أنا وحسن صالح حميديتش أبلغنا كارلو أنشيلوتي بالقرار بعد مناقشة مفتوحة بيننا اليوم، أود أن أشكر كارلو أنشيلوتي على التعاون معنا والتطور الذي حدث، هو صديقي وسيبقى كذلك ولكن كان ينبغي أن نأخذ قرارا احترافيا مرتبطا ببايرن».

وزاد رومينيجه: «أتوقع أن يحدث الآن تطورا إيجابيًا في الفريق من أجل أن نصل لأهدافنا هذا الموسم».







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