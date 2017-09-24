المواطن - الرياض

قررت وزارة الثقافة والإعلام تعيين رضا الحيدر، مشرفًا عامًّا على هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وأعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، هاني الغفيلي، حيث كتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نبارك لسعادة رضا الحيدر تعيينه مشرفًا عامًّا على هيئة الإعلام المرئي والمسموع”، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

ورضا الحيدر حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة والسياسات العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد، عمل مستشارًا لدى عدد من الجهات في السعودية والإمارات لتطوير سياسات التواصل الإستراتيجية.







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