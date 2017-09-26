سبارتاك يستضيف ليفربول بمجموعة فض الشراكة في أبطال أوروبا

المواطن - وكالات

يخوض اليوم الثلاثاء فريق ليفربول الإنجليزي مهمة صعبة في روسيا، عندما يحل ضيفًا على نظيره سبارتاك موسكو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وفرّط ليفربول في تقدمه على ضيفه أشبيلية الإسباني واكتفى بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى، ليضرب موعداً اليوم مع ممثل روسيا، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، والتي ويملك كل فريق بها نقطة واحدة.

ويدخل الفريق الإنجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه السبت الماضي في الدوري الممتاز خارج ملعبه على ليستر سيتي 3-2، خلافاً لإشبيلية الذي تنازل عن مركزه الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد بالخسارة أمامه 0-2.

وفي الجولة ذاتها وبنفس المجموعة يستضيف أشبيلية نظيره ماريبور في مباراة تبدو في متناول يد الفريق الاسباني، علماً بأن ماريبور تعادل 1-1 في الجولة الأولى أمام سبارتاك موسكو.







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