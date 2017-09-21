سفارة المملكة لدى أستراليا تحتفي بوسام المبتعث المبدع في حفل اليوم الوطني

المواطن - الرياض

احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا في احتفالها باليوم الوطني، يوم أمس الأربعاء، بتميز وإبداع أبنائها المبتعثين وذلك بمنح وسام الملحقية الثقافية للمبتعث المبدع.

وسلّم القائم بالأعمال بالإنابة، مشعل الروقي والملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي الوسام لطالب الدكتوراه سلطان الحياني والذي ترأس فريق عمل يتضمن أكثر من أربعين مبتعثا ومبتعثة تبنوا مبادرة ترجمة نصوص النتاج العلمي من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في ويكيبيديا العربية.

وأوضح الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي أن ملحقية أستراليا ابتكرت “وسام المبتعث المبدع” لتسليط الضوء على ما تذخر به أوساط المبتعثين من تميز وإنجازات تتعدى التفوق والامتياز العلمي حيث إن الكثير من المبتعثين ابتكروا وأشرفوا على مبادرات ومشاريع ونشاطات على المستوى الثقافي والاجتماعي والإعلامي تعكس مدى استفادة وتفاعل المبتعثين مع مختلف جوانب مجتمعات الابتعاث بشكل يعكس صورا إيجابية مشرفة عن المملكة إضافة إلى زيادة فرص توطين المبتعثين لما تذخر به دول الابتعاث من تقنيات وأنظمة وأجهزة تنظيمية إلى مختلف مرافق المجتمع في المملكة.

وأشار قائد فريق عمل مبادرة تعريب ويكيبيديا طالب الدكتوراه سلطان الحياني إلى أن ويكيبيديا تعتبر أكبر منصة معلومات إلكترونية إضافة إلى أن ٢٣% من زوار ويكيبيديا العربية من المملكة الأمر الذي يضع على مثقفي ومتعلمي المملكة مسؤولية تغذية وتعزيز مصادر ويكيبيديا العربية.

وأوضح أن فريق العمل يركز الآن على ترجمة الأبحاث العلمية إلى اللغة العربية وذلك اعتمادًا على تخصصات فريق العمل من المبتعثين.

وتابع الحياني أن المرحلة القادمة ستركز على تغذية قاعدة بيانات ويكيبيديا العربية بمعلومات متكاملة عن مختلف أوجه تطور المجتمع السعودي وشخصياته القيادية كخطوة أولى لتمدد المعلومات إلى ويكيبيديا باللغات الأخرى الأمر الذي يهدف إلى تعزيز وزيادة نفوذ ومكانة المملكة العربية السعودية.







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