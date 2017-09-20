سلمان_الحزم_يستقبل_الأخضر يكتسح تويتر.. و”المواطن” ترصد أبرز التعليقات

المواطن ـ محمد سلام

تصدر خلال الساعات الماضية “هاشتاق” “سلمان_الحزم_يستقبل_الأخضر” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للاعبي المنتخب السعودي وتكريمهم؛ لنجاحهم في الوصول إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وتفاعل المغردون مع تكريم الملك سلمان بن عبدالعزيز للاعبي الأخضر، مؤكدين أن هذا الأمر سيكون له أثر كبير في نتائجهم خلال المونديال المقبل، وأن المنتخب السعودي بذل الكثير خلال مشوار التصفيات، وحقق حلم الوطن، وجاء تكريم القيادة ليكلل هذا المجهود الكبير.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات عبر “هاشتاق” “سلمان_الحزم_يستقبل_الأخضر”، حيث أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة له بعد مسيرة عمل استمرت لمدة 30 عامًا، وقال: “يوم تاريخي لن أنساه.. فبعد 30 عامًا تشرفت بفرصة تمثيل الإعلام الرياضي كصحافي “لتغطية” الاستقبال الملكي للأخضر”.

وبيّن الإعلامي عادل التويجري أن تكريم القيادة أكبر مكافأة للاعبي المنتخب السعودي بعد تأهلهم إلى مونديال 2018، مشيرًا إلى أن الأخضر حقق حلم الوطن، وبذل مجهودات كبيرة في الفترة الماضية، وقال: “تكريم قيادة لمنتخب بذل الكثير وحقق حلم وطن”.

وغرد الصحافي خالد العليان: “الملك سلمان بن عبدالعزيز.. شكراً لدعمك الدائم لأبنائك .. وتقديرك لمن أسعدوا الشعب بالمنجز الوطني”، وكتب الصحافي ماجد الشيباني: “اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة أمر مفرح واللاعبون يستحقون .. حصاد سنتين من الجهد وتصفيات طويلة تكللت بالنجاح”.

وشدد الصحافي أحمد الجدي على أن: “نيل لاعبي المنتخب شرف استقبال ملكنا حفظه الله سيكون أكبر دافع لهم مستقبلاً في كأس العالم بروسيا بإذن الله”.

هذا وكان خادم الحرمين الشرفين قد طالب أبطال المنتخب السعودي لكرة القدم أن يكونوا خير من يمثل المملكة في الخارج، مؤكدًا أن تمثيل المملكة هو شرف لكل مواطن.

جاء ذلك في كلمته أثناء استقباله، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرافقه رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال خادم الحرمين في كلمته : “يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم الذي كما تعرفون نتشرف جميعًا بتمثيله قبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة.. فوزكم هذا مكسب لبلدكم وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلوا إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه وحاسدكم سيزيد حسده لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء وأعملوا جهدكم كله والعلم عند الله.. أتمنى لكم التوفيق، وأن تعودوا لبلدكم سالمين غانمين ، والحمد لله ، وشكراً”.







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