سيدة تلقي بنفسها من الطابق الثاني لسبب غريب

المواطن - وكالات

ألقت سيدة تبلغ من العمر 33 عامًا نفسها من الطابق الثاني ببناية في الشارقة الإماراتية.

وتعرضت السيدة لإصابات بليغة ليتم نقلها إلى مستشفى القاسمي، حيث تتلقى العلاج هناك بعد أن تعرضت لكسور ورضوض في أنحاء جسدها.

وقالت المرأة: إن زوجها اعتدى عليها، وأن قفزها من النافذة ليس بقصد الانتحار، وإنما كانت تحاول الفرار من المنزل؛ لأنه منعها من المغادرة.

أما الزوج فقال: إن شجارًا حدث بينه وبين زوجته على خلفية مكالمة تليفونية بينها وبين شخص غريب، وقد خرج بعد أن أغلق عليها الباب وعندما عاد إلى المنزل، رأى زوجته تقفز من النافذة.







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