“سيرة مجد” تحكي مسيرة الوطن منذ بداية التاريخ

تنظم جمعية الغد للشباب غدًا الجمعة فعالية سيرة مجد والتي تستمر لثلاثة أيام، وذلك باستاد جامعة الملك سعود احتفالاً باليوم الوطني.

وقالت الدكتورة مرام العتيبي عضو الجمعية والمشرفة على الفعالية: نتشرف بالحضور للمشاركة في هذه الفعالية التي سنتعرف من خلالها عن تاريخ أرض الوطن منذ نزول آدم وحواء مرورًا بتوالي العصور حيث كرمنا الله برسالة الإسلام وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي أنزلت على أرضنا وانبثقت منه الحضارات على مر الزمن.

وأضافت كما سننتقل عبر التاريخ وصولاً إلى توحيد بلادنا على يد الملك عبدالعزيز ورجاله وسعي أبنائه من بعده وحكومتنا الرشيدة للعمل الدؤوب لرفعة راية الإسلام وأمان الأوطان، وعلى تنمية الثروات المادية والبشرية بقيم ديننا وعروبتنا وليفاخر إنسان هذا الوطن أطفالاً وشبابًا وشيابًا بانتمائهم إليه.

وأردفت أنه سيتم عرض ما أنجزته مؤسسات الوطن منذ تأسست هذه الدولة حتى يومنا هذا.

وختمت العتيبي بقولها: إن هذه الفعالية تعد من الفعاليات التي يزدان فيها اليوم الوطني محبة وزهاء بنعمة الأمن والأمان والتوحيد،كما أنها تترجم السياسة التي تنتجها الجمعية في إشراك الشباب في التنمية واستثمار طاقاته في بناء الوطن.