شاهد.. السيارات المعدلة والدراجات النارية تشكل أكبر شعار في احتفال اليوم الوطني

المواطن - ياسر أحمد - الدمام

شاركت مبادرة شباب الشرقية لرياضة المحركات والرياضة الحديثة بالتعاون مع شركة مطارات الدمام والمسؤولية الاجتماعية يوم أمس، في تجسيد أكبر شعار وطني بالسيارات المعدلة والدراجات النارية بمطار الدمام وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين.



وأكد رئيس المبادرة عبدالله النفيسي أن هذه الفعالية أضافت لاحتفالات اليوم الوطني طابعاً مختلفاً وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتم تنفيذها ولكن هذه السنة كانت أكثر تنظيماً حيث توجه المشاركون بعد ذلك في مسيرتين إحداهما بكورنيش الدمام والأخرى بطريق الملك سلمان بالخبر بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ، والهيئة العامة للسياحة ، وقد توافد عدد كبير من الجمهور على الكورنيش وطريق الملك سلمان لمشاهدة المسيرة وتصويرها .

الجدير بالذكر أن عروض السيارات والدراجات النارية أصبحت من الفعاليات المفضلة لدى الجماهير على مستوى الشرق الأوسط بعد أن كانت مجهولة في السابق ولا يعرف عنها سوى القليل .







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