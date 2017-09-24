شاهد بالصور.. أهالي عيون الجواء يحتفلون بيوم الوطن في البلدة التراثية

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

احتفل أهالي عيون الجواء بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، في البلدة التراثية، وذلك على شرف محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف، وبحضور مديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة.

وفور وصول محافظ عيون الجواء لمقر الحفل قام برفع مجموعة من الأعلام الضخمة على أربع ساريات عملاقة بارتفاع 25 م، والتي أعدت لهذا الكرنفال الوطني، ثم شارك العساف في توزيع الهدايا وبطاقات التهنئة على قائدي المركبات ابتهاجًا بيوم الوطن، بعد ذلك دشن المعرض المصاحب والذي احتوى على العديد من الأعمال الفنية والتشكيلية والصور واللوحات الوطنية التي تعبر عن الفرحة بهذا اليوم الخالد، وتجول بين الأركان والمعارض.

بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم رفع محافظ عيون الجواء أصدق عبارات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وإلى سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه -حفظهم الله- بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وقال نستذكر هذا اليوم الوطني لنستحضر كل القيم والتضحيات والجهود المضنية التي رافقت بناء هذا الكيان الشامخ لنعبر عما تكنه صدورنا من تقدير وحب لهذه الأرض المباركة ولأصحاب الفضل بعد الله فيما تنعم به هذه البلاد الطاهرة من أمن وتنمية واستقرار منذ أن جمع الله شتات هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والذي استطاع بفضل من الله أن يجعل تاريخ هذا الوطن نموذجاً للحكم والإدارة استمد مبادئه وأسسه من كتاب الله وسُنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، مضيفًا أن أبناءه ساروا على نهجه فشهدت البلاد نهضات تنموية وصناعية وفكرية وتعليمية ولا زالت مسيرة البناء تتابع فصولها داعيًا المولى أن يغفر لمؤسس هذا الكيان وأبنائه الملوك من بعده ويحفظ خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده ويمكن لهم ويديم على الوطن نعمة الأمان والاستقرار والنصر والعزة.

وفي ختام كلمته عبر عن بالغ شكره وتقديره لبلدية عيون الجواء المنظمة للاحتفال وللجنة شباب المحافظة ولجميع من ساهم وشارك في تنظيم هذا الحفل الوطني، ثم ألقى رئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء بن ماضي الحربي، كلمة عبّر فيها عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من منجزات حضارية فريدة انعكست على تنمية الفرد والمجتمع في كافة المجالات، مؤكدًا أن الشأن البلدي حظي بالاهتمام والدعم من قيادات الوطن الأمر الذي ساهم في قيامه بأداء مهامه على الوجه المطلوب.

بعد ذلك تحدث مساعد الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بمحافظة عيون الجواء إبراهيم بن صالح اللميلم قائلاً، إننا اليوم نعبر عن حبنا لهذا الوطن المعطاء وتقديرنا لملاحم التأسيس، مضيفًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة يستشعر فيها رجالات التعليم أمانة المسؤولية نحو أبناء وبنات هذا الوطن من طلاب وطالبات وربطهم بمكونات وطنهم للحفاظ على وحدته بغرس الولاء وتعميق الانتماء لديهم، بعد ذلك ألقى الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغنام كلمة الأهالي واستعرض فيها ما قام به مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من جهود عظيمة كان نتاجها توحيد شتات هذا الوطن وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية، بعدها توالت فقرات الحفل وقدمت العرضة السعودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :