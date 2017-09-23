شاهد ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات اليوم في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وهي الجولة التي أُطلق عليها جولة الوطن بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعا في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وتعرض رئيس الباطن ناصر الهويدي للطرد من حكم المباراة في الدقيقة 41.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، تمكن مدافع الأهلي معتز هوساوي من إحراز هدف الفوز عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز الفتح على بهدفين نظيفين، وسجل الفتح هدفه الأول عن طريق علي القزعان في الدقيقة 43، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق عبدالقادر الوسلاتي، وتعرض اللاعب للطرد في الدقيقة 69 من المباراة.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، وتجمد رصيد أحد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي آخر المباريات، حسم التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق نتيجة مباراة الفيحاء والنصر، وافتتح الفيحاء باب التسجيل عن طريق اللاعب جون رويز في الدقيقة 18، وسجل النصر هدف التعادل عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 51، ثم أضاف الفيحاء الهدف الثاني عن طريق روني فرنانديز في الدقيقة 58، وعادل النصر النتيجة عن طريق اللاعب ليوناردو في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء 2 ـ 2.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وأصبح رصيد الفيحاء نقطتين في المركز الثالث عشر.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتختتم مباريات الجولة الرابعة غدا السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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