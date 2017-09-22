شاهد.. رجل إطفاء يخاطر بحياته ويحمل أنبوبة غاز مشتعلة

المواطن - وكالات

خاطر رجل إطفاء صيني بحياته عندما حمل أنبوبة غاز مشتعلة من منزل وحث السكان على إخلاء المكان بسرعة.







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