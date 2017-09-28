شاهد.. قافلة في حب الوطن تصل النعيرية للاحتفال باليوم الوطني 87

المواطن - الشرقية

واصلت قافلة “في حب الوطن”، التي أطلقتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية، مسيرتها للاحتفال باليوم الوطني الـ87 في مدن ومناطق المنطقة الشرقية، حيث وصلت القافلة مساء أمس محافظة النعيرية.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن القافلة ستواصل مسيرتها في الاحتفال باليوم الوطني الـ87 في مدن الشرقية عبر فروع الجمعية بالمنطقة الشرقية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث انطلقت القافلة أيضًا بالدمام أمس الأول عبر فرع الجمعية بالدمام “دار الخير”، ومن المقرر لها أيضًا أن تصل فرع الجمعية “مركز التنمية السرية” بالدمام الأربعاء القادم في فعالية واحتفال أطلقته وحدة تنمية الطفل بالمركز باليوم الوطني الـ87.

لوحة اكتتاب:

أما يوسف بن إبراهيم المقرن، مدير إدارة الفروع ومساعد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، فأكد أن قافلة “في حب الوطن” أطلقت لوحة اكتتاب لأهالي النعيرية عبر فرع الجمعية بالنعيرية لتسجيل الأهالي مشاعرهم الوطنية من خلالها.

وأضاف المقرن أن لوحة الاكتتاب الوطنية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي النعيرية الذين عبروا عن حبهم وإخلاصهم وانتمائهم لهذا الوطن.

رسائل نصية للتهنئة باليوم الوطني:

ومن جانبه، صرح يوسف بن إبراهيم المقرن، مدير إدارة الفروع بالجمعية، بأن القافلة أطلقت عبر فرع الجمعية بالدمام “دار الخير” مجموعة من الرسائل النصية لتهنئة أصدقاء الدار والمتبرعين والمستفيدين باليوم الوطني.

كما أقامت القافلة أيضًا بالدمام احتفالًا باليوم الوطني بدار الخير شمل كلمة لمدير “دار الخير” الشيخ حسين العلي، حث فيها منسوبي دار الخير على الولاء والانتماء للوطن، كما سجل أيضًا عدد من الموظفين والمواطنين مشاعرهم على لوحة الاكتتاب التي أطلقتها القافلة بدار الخير.

القافلة تحتفل مع أطفال الدمام:

أما أحمد الديرويش، مدير مركز التنمية السرية بالدمام، فأوضح أن مبادرة قافلة في حب الوطن التي أطلقتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية ستصل مساء الأربعاء مركز التنمية الأسرية للاحتفال باليوم الوطني مع أطفال المنطقة من أبناء منسوبي الجمعية والمركز، وذلك من خلال فعالية “جمعتنا حلوة” التي تستهدف 30 طفلًا وطفلة بالدمام، وتشمل فقرات وأناشيد وطنية وهدايا للأطفال بهوية وطنية ومسابقات وفقرات متنوعة للأطفال من سن 8- 12 عامًا.







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