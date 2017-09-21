شاهد.. كاميرا مراقبة ترصد مربية تعذب طفلة رضيعة

المواطن - وكالات

نشر موقع ذا صن لقطات صادمة لمربية ترمي طفلة رضيعة داخل سريرها كما لو كانت دمية.

وقع الحادث في ناميبيا، وظهرت المربية ترمي الطفلة بعنف داخل سريرها، ورغم صرخات الطفلة الرضيعة وبكائها، لم تتأثر المربية.

كما ظهرت نفس المربية في مقطع فيديو آخر ترمي الطفلة الصغيرة بطريقة مماثلة قبل أن تمسك كاحليها والسير بها بهذا الوضع.

وذكر الموقع أن الأم وضعت كاميرا سرية في غرفة الطفلة، حيث شعرت بالقلق عندما لاحظت كدمات على عنق وكتفي ابنتها، وأصيبت بالذعر عندما شاهدت اللقطات.

وقالت الأم إن اللقطات أصابتها بالصدمة، ورفضت تناول الطعام أو الشراب لعدة أيام بعد مشاهدة ما حدث لابنتها، وأضافت أنها أرسلت اللقطات إلى رجال الشرطة على الفور، وتم اعتقال المربية بتهمة محاولة الفتل.







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